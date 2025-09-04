El ala-pívot bahameño Greg McKay ficha por la Cultural y Deportiva Leonesa de España

León (España), 4 sep (EFE).- La Cultural y Deportiva Leonesa, que militará en Segunda Federación (tercera categoría del baloncesto español), ha llegado a un acuerdo con el ala-pívot de Bahamas Greg McKay, según informó este jueves la entidad.