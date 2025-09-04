El Ministro español de Exteriores, partidario de expulsar de la Vuelta al equipo Israel

Madrid, 4 sep (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado este jueves partidario de que se expulse al equipo Israel Premier-Tech de la Vuelta a España, pero ha aclarado que dicha decisión no corresponde al Gobierno español, sino a la Unión Ciclista Internacional.