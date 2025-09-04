Polideportivo

Guillén: La Vuelta tiene la posición de que su prioridad es la protección de los ciclistas

Laredo (Cantabria), 4 sep (EFE).- Javier Guillén, director general de la Vuelta a España, ha asegurado esta mañana a Efe en Laredo que la prioridad de la organización "es la prioridad de los ciclistas".

Por EFE
04 de septiembre de 2025 - 09:05
Cuestionado por la continuidad en la ronda del Israel Premier Tech, cuya presencia ha provocado las protestas y manifestaciones en contra de numerosos aficionados y a favor de Palestina, afirmó antes de la salida de la duodécima etapa que "el equipo está en la carrera, eso es una obviedad y aquí sigue compitiendo, no hay más".

"Lamentamos enormemente lo que pasó y los argumentos que hemos dado para que el equipo esté siguen siendo los mismos", afirmó Guillén, quien volvió a hacer "un llamamiento a que, por favor, la gente no entre en actitudes como las que ayer se vieron" en la etapa con salida y llegada a Bilbao, y cuyo final tuvo que ser neutralizado.

El director general de la Vuelta apuntó que quieren "toda la tranquilidad del mundo de aquí hasta Madrid". "La demandamos y pedimos que así sea", añadió.

