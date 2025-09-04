Guillén: La Vuelta tiene la posición de que su prioridad es la protección de los ciclistas

Cuestionado por la continuidad en la ronda del Israel Premier Tech, cuya presencia ha provocado las protestas y manifestaciones en contra de numerosos aficionados y a favor de Palestina, afirmó antes de la salida de la duodécima etapa que "el equipo está en la carrera, eso es una obviedad y aquí sigue compitiendo, no hay más".

"Lamentamos enormemente lo que pasó y los argumentos que hemos dado para que el equipo esté siguen siendo los mismos", afirmó Guillén, quien volvió a hacer "un llamamiento a que, por favor, la gente no entre en actitudes como las que ayer se vieron" en la etapa con salida y llegada a Bilbao, y cuyo final tuvo que ser neutralizado.

El director general de la Vuelta apuntó que quieren "toda la tranquilidad del mundo de aquí hasta Madrid". "La demandamos y pedimos que así sea", añadió.