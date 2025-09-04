Jasmine Camacho-Quinn no acudirá a los Mundiales por una lesión en el pie

"Esta ha sido una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Me he preparado intensamente para el Campeonato Mundial, pero la lesión en mi pie ha hecho imposible estar al nivel que yo misma me exijo", dijo en un comunicado Camacho-Quinn.

Los Mundiales de Atletismo en Tokio se celebrará del 13 al 21 de septiembre.

"Aunque me duele no poder competir, mi prioridad es recuperarme por completo para regresar más fuerte. Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo de apoyo y a los fanáticos por su respaldo constante. Prometo que esto es solo un tropiezo menor y que lo mejor aún está por venir", agregó.

A pesar de los esfuerzos para adecuar los entrenamientos al proceso de recuperación, Camacho-Quinn y su equipo han decidido que lo mejor es priorizar su salud a largo plazo y el futuro de su carrera, según la nota.

Su representante, Paul Doyle, señaló que "Jasmine es una competidora extraordinaria, pero si no está físicamente al 100 %, no puede rendirle justicia ni a ella misma ni a su país".

"La salud y la carrera a largo plazo deben estar primero. Ha demostrado una determinación increíble durante este proceso de recuperación, pero sentimos que lo correcto en este momento era dar un paso atrás. Estamos seguros de que volverá a la pista con la misma calidad mundial que la ha convertido en una de las mejores vallistas de la historia", afirmó.

Camacho-Quinn sigue enfocada en su rehabilitación completa y ya tiene la mirada puesta en futuras competencias internacionales, con la meta de llegar en plenitud a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Campeona olímpica de 100 metros vallas en Tokio 2020 y bronce en París 2024, era una de las atletas de Puerto Rico ya clasificadas para el próximo certamen mundialista.