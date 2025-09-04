Marta López le da la primera victoria a España después de superar a la eslovaca Durikova

De esta forma, la boxeadora repitió la victoria que ya logró en el Mundial de 2023 ante esta misma rival.

Marta López se mostró muy móvil, esperando el ataque de su oponente, y certera con la izquierda recta. Fue esta mano la que le permitió puntuar una y otra vez, penalizando la derecha baja de la representante centroeuropea.

Pese a que Durikova mejoró en el segundo de los tres asaltos, Marta López recuperó en la parte final su boxeo característico, se anotó el parcial y convirtió el tercero y último en un trámite para sellar la victoria en el ring.