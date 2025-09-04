Nik Bonitto firma con los Broncos por cuatro años y 120 millones de dólares

Bonitto se embolsará un promedio de 26,5 millones de dólares por año, cantidad que lo coloca como el décimo mejor remunerado entre los apoyadores de la NFL.

El jugador originario de Fort Lauderdale, Florida, arribó a la NFL seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2022.

En sus dos primeras temporadas el exestrella de los Oklahoma Sooners del fútbol americano colegial acumuló 9.5 capturas de quarterback.

Su potencial se disparó el año pasado, ya como inamovible entre los titulares, con 13.5 capturas, 48 tackleadas, dos balones sueltos forzados, uno recuperado, tres pases defendidos, una intercepción y dos anotaciones defensivas, registros que fueron determinantes para su millonaria renovación.

Su habilidad para leer las ofensivas contrarias lo han convertido en un referente en la defensiva de los Broncos, que se espera sea una de las más poderosas de la NFL en esta temporada y que también cuenta con otros dos cazadores de quarterback como son Jonathon Cooper y Zach Allen, y el esquinero Patrick Surtain II.

El año pasado la defensiva de los Broncos tuvo a seis jugadores con al menos cinco capturas de quarterback; Bonitto sumó 13.5; Jonathon Cooper, 10.5; Zach Allen, 8.5; John Franklin-Myers, 7; y Jonah Elliss y Dondrea Tillman, cinco cada uno; con lo que dieron forma a la mejor marca de la liga.

Zach Allen y Patrick Surtain son dos de los defensivos a los que el equipo del entrenador Sean Payton también ofreció millonarias extensiones en meses pasados. Allen firmó un acuerdo de cuatro años por 102 millones de dólares y Surtain obtuvo el suyo, también de cuatro años, a cambio de 92 millones.

Para este 2025, los Denver Broncos intentarán romper con la hegemonía de los Kansas City Chiefs en la división Oeste que comparten y en la que suman nueve campeonatos consecutivos.

La más reciente ocasión en la que Denver ganó la división fue en 2015, temporada en la que triunfó en el Super Bowl 50.

Los Broncos debutarán en la campaña el próximo domingo cuando reciban a los Tennessee Titans.