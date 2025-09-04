Polideportivo

Romo cree que ha sido "mucho más generoso" y que Ayuso "ha sido más inteligente"

Los Corrales de Buelna (España), 4 sep (EFE).- El español Javier Romo (Movistar) cree que ha sido "mucho más generoso" que Juan Ayuso en el esprint entre ambos, en el que se decidió la etapa de este jueves de La Vuelta, con final en Los Corrales de Buelna, aunque reconoció que el de UAE "ha sido más inteligente".

Por EFE
04 de septiembre de 2025 - 13:05
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2330

"He sido mucho más generoso. Al final no me quería dar ni un relevo", dijo el toledano al final de una etapa en la que acabó "orgulloso" por haber "corrido para ganar" y tratar de rematar la actuación "de 10 del primero al último" de los corredores del Movistar.

"Hemos seguido el guion que habíamos marcado en el bus", desveló Romo, asumiendo que Ayuso "ha sido más inteligente" y le ganó en la meta. "Nos hemos entendido porque hemos llegado pero no como yo quería", lamentó.

Ayuso se adjudicó su segundo triunfo de etapa en la presente Vuelta a España, al imponerse en el esprint final a Romo, después de una escapada en la que ambos fueron relevándose hasta que, en el último kilómetro, el de UAE aprovechó su mayor punta de velocidad para ganar.

Enlace copiado