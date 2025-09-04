Romo cree que ha sido "mucho más generoso" y que Ayuso "ha sido más inteligente"

"He sido mucho más generoso. Al final no me quería dar ni un relevo", dijo el toledano al final de una etapa en la que acabó "orgulloso" por haber "corrido para ganar" y tratar de rematar la actuación "de 10 del primero al último" de los corredores del Movistar.

"Hemos seguido el guion que habíamos marcado en el bus", desveló Romo, asumiendo que Ayuso "ha sido más inteligente" y le ganó en la meta. "Nos hemos entendido porque hemos llegado pero no como yo quería", lamentó.

Ayuso se adjudicó su segundo triunfo de etapa en la presente Vuelta a España, al imponerse en el esprint final a Romo, después de una escapada en la que ambos fueron relevándose hasta que, en el último kilómetro, el de UAE aprovechó su mayor punta de velocidad para ganar.