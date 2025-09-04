Scamacca, baja ante Estonia e Israel por lesión

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC, en italiano) informó en un comunicado que el jugador no se recuperó "del todo de las molestias con las que llegó a la convocatoria".

El ariete italiano regresó a una convocatoria con la 'Azzurra', la primera de Gennaro Gattuso como seleccionador, tras un año lesionado en el que solo jugó seis minutos. En su vuelta a los terrenos de juego en partido oficial, el pasado 24 de agosto, marcó el gol del empate de la 'Dea' ante el Pisa (1-1).

El delantero romano se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en agosto de 2024; seis meses después jugó tan solo seis minutos en su vuelta y volvió a lesionarse, esta vez del recto femoral derecho.

La selección italiana realizó esta mañana en Coverciano (Florencia) el último entrenamiento antes de partir hacia Bérgamo (norte de Italia), donde este viernes se enfrentará a Estonia en el tercer partido de su grupo de clasificación para el Mundial.

El lunes 8 de septiembre, Italia se desplazará hasta Debrecen (Hungría), para jugar ante Israel.

Italia está obligada a ganar los dos encuentros tras su tropiezo ante Noruega en la primera jornada de la fase de la clasificación, partido que condenó a Luciano Spalletti pese a la insulsa victoria cosechada ante Moldavia en la segunda jornada.