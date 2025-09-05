Balderstone, el primer español, exultante: "Un top 10 en el Angliru no lo esperaba"

Balderstone llegó tan agotado a la meta que tuvo que tumbarse en el suelo entre el cansancio y la ilusión: "No podía más".

"Lo he dado todo y no me esperaba un top 10 en el Angliru. He acabado llorando y sufriendo porque no me lo creía. Estoy muy contento entre que no podía más y de la emoción no podía ni estar de pie", dijo el de Ullastrell (Barcelona).

Balderstone confesó que no llegó a la ronda española "con las mejores sensaciones", debido a que estuvo enfermo "hace unas semanas". "Por eso me centré al principio en buscar escapadas, pero ahora -16º en la general- me centraré en la general", avanzó.