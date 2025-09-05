Bathco Torrelavega busca el milagro ante su gente de remontar diez goles frente al Elverum

El equipo más laureado de Noruega llega a Cantabria con pie y medio en ese bombo, ya que tiene una renta de diez tantos tras ganar en Elverum 38-28.

En este sentido, el entrenador del Bathco Torrelavega, Jacobo Cuétara, cree que para poder hacer esta machada, lo primero que deben de hacer los suyos es intentar ganar el partido para luego ver hasta donde pueden llegar.

"Vamos con ganas de afrontar el partido con intención de ganarlo, y luego, si se dan las circunstancias, veremos si se puede intentar la gesta", ha afirmado un Cuétara que reconoce que lo primero que deben de hacer es "ganar".

El club tienen claro que es un partido "muy condicionado" por el abultado resultado de la ida, pero no deja de ser "una oportunidad única para disfrutar en la capital del Besaya del mejor balonmano de Europa", según apunta en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para este encuentro, el técnico de Ribadesella (Asturias) podrá contar con todos sus efectivos, aunque aún son duda James Scott Junior y Oswaldo Maestro, según ha informado EFE el club torrelaveguense.