Bidasoa-Irun defiende 9 goles en Portugal para acceder a la Liga Europea

Los jugadores de Álex Mozas están a un paso de certificar el primer gran objetivo de la temporada y poder jugar una competición en la que el pasado año fueron una de las revelaciones al alcanzar los cuartos de final.

Esta fase supone en la práctica disputar los dieciseisavos de final, ya que la conforman ocho grupos de cuatro equipos y, si los vascos superan al ABC Braga, coincidirán con el potente conjunto alemán del Flensburg, el Potaisa Turda de Rumanía y, casi seguro, con el Saint Raphael francés, que tiene una renta de 13 goles para la vuelta.

Los guipuzcoanos tienen muy cogida la medida al conjunto luso, contra el que a lo largo de la historia ha disputado nueve partidos europeos, sin haber perdido ninguno todavía.

El Bidasoa-Irun acercará su objetivo si jugadores como Julen Mujika (6 goles en la ida), Rodrigo Salinas (5) o Nacho Valles (5) siguen por los mismo derroteros que el pasado sábado en Artaleku y el argentino Leo Maciel repite un porcentaje de paradas que rondó el 40 % durante buena parte del choque ante el conjunto luso

El conjunto guipuzcoano se ha visto obligado a pasar esta ronda preliminar porque no logró la clasificación directa que sí alcanzaron el Granollers, como segundo clasificado en la Liga Asobal la pasada temporada, y Ademar de León, como subcampeón de Copa del Rey.

Si supera a los portugueses en el pabellón Flavio Sá Léite, el Irudek Bidasoa-Irun afrontará las seis jornadas de las que constan los grupos entre los días 14 de octubre y 2 de diciembre en jornadas consecutivas, con descansos el 28 de octubre y 4 de noviembre.