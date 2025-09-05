Cuba acusa a EEUU de discriminar a sus peloteros para el Clásico Mundial

La Habana, 5 sep (EFE).- La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) afirmó este viernes que Estados Unidos le ha aplicado una "política discriminatoria" por no haberle convocado para tramitar la presencia de sus peloteros en el VI Clásico Mundial de Béisbol, con sede en Puerto Rico del 6 al 11 de marzo de 2026.