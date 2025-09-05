Kirsty Coventry crea cuatro nuevos grupos de trabajo en el COI

"Como parte de nuestro proceso 'Fit For The Future' (Preparados para el futuro), anuncié que comenzaríamos inmediatamente el proceso de formación de grupos de trabajo clave. Los grupos anunciados hoy son el inicio de ese proceso. Nos permitirán cumplir los plazos y aportar importantes conocimientos técnicos a estos complejos e importantes debates, al tiempo que reajustamos aquellos aspectos en los que consideramos necesario reforzar nuestro movimiento", dijo Coventry.

La exnadadora zimbabuense, primera mujer que preside el COI tras su elección el pasado 20 de marzo en sustitución del alemán Thomas Bach, indicó que las consultas con las partes interesadas sobre 'Fit For The Future' "siguen en curso" y que estos grupos, que empezarán a trabajar lo antes posible, "recibirán comentarios constantes para garantizar que todos estén plenamente alineados y que todas las recomendaciones se integren por completo".

Entre los miembros de los nuevos grupos de trabajo figuran tres de los contrincantes de Koventry en las elecciones a la presidencia del COI. El español Juan Antonio, vicepresidente del COI y segundo en las elecciones con 28 votos frente a los 49 de Koventry, formará parte del de patrocinio comercial y marketing.

También estará en el mismo el sueco Johan Eliasch, presidente de la Federación Internacional de Esquí (FIS), que obtuvo 2 votos, igual que el príncipe Feisal de Jordania (2).

El británico Sebastian Coe, presidente de World Athletics y tercero en la votación (8), integrará el grupo de trabajo del programa olímpico, del que también formará parte el expiragüista francés Tony Estanguet, presidente de París 2024.

El COI explicó que con el fin de revisar el proceso de selección de las sedes olímpicas, la Comisión de Futuras Sedes de los Juegos se centrará ahora exclusivamente en este tema, tras la creación del nuevo grupo de trabajo dedicado únicamente a los Juegos de la Juventud (YOG).

El organismo señaló que el grupo para la protección de la categoría femenina estudiará la forma mejor para proteger a esta y estará formado por expertos y federaciones internacionales.

En un comunicado el COI indicó que los nombres de los miembros de este no se harán públicos por ahora, para proteger la integridad del grupo y su trabajo.