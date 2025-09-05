La colombiana Karol G llena de ritmo latino el descanso de la NFL en São Paulo

São Paulo, 5 sep (EFE).- La colombiana Karol G, una de las cantantes más reconocidas de la música urbana, llenó de latinidad el descanso del partido de NFL que disputan este viernes los Kansas City Chiefs y los Ángeles Chargers en la ciudad de São Paulo.