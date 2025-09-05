O'Connor, segundo y gran protagonista el año pasado, abandona la Vuelta lesionado

O'Connor se retiró de la carrera poco después de la salida en Cabezón de la Sal (Cantabria) y estando ya sin opciones en la clasificación general, en la que era vigésimo quinto a 22 minutos y 45 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

El australiano de Subiaco (29 años) fue el gran protagonista de la edición de 2024 junto al ganador de la ronda, el esloveno Primoz Roglic. O'Connor ganó escapado y con una gran ventaja en la sexta etapa entre Jerez de la Frontera y Yunquera (Granada) y Roglic tuvo que ir limándole tiempo etapa a etapa hasta remontarle en la tabla en los últimos días.

Según explica su equipo, que le desea que se "recupere pronto", O'Connor tiene "una lesión en las costillas sufrida en un accidente en la etapa 10, entre Parque de la Naturaleza Sendavia y Larra Belagua, de la que "no ha mejorado".

El corredor "ahora regresará a casa para someterse a más pruebas".

Además de O'Connor, abandonó la Vuelta el irlandés Archie Ryan (EF), que no tomó la salida en Cabezón de la Sal.