4-1. Portugal arrolla a Francia y recupera la corona continental nueve años después

Con goles de Rafael Bessa, que marcó por partida doble, Álvaro Morais y Gonçalo Alves, el equipo dirigido por Paulo Freitas, que eliminó a España en semifinales en la tanda de penaltis tras acabar empate en el tiempo reglamentario (2-2), conquista su vigésimo segundo título europeo, rompiendo la racha de tres campeonatos consecutivos del combinado español.

La selección anfitriona, crecida tras eliminar a la actual campeona, salió al partido con mayor mordiente y una autoridad incontestable que pronto tuvo premio.

Rafael Bessa abrió el marcador en el minuto 14 tras fintar a Carlo Di Benedetto y con un toque sutil batir a Pedro Chambel.

Antes del descanso, Álvaro Morais puso tierra de por medio con un penalti doble en el minuto 18 tras la décima falta de Francia que acercaba a los portugueses a la gloria europea.

La sentencia llegó tras el descanso, cuando Roberto Di Benedetto cometió penalti sobre Rafa Costa y Gonçalo Alves, un especialista en estos lanzamientos, no perdonó y puso el 3-0 en el minuto 28.

El conjunto galo nunca logró encontrar su ritmo y se mostró inoperante en ataque, sin capacidad de generar la menor sensación de peligro.

A un minuto y medio del final, Bruno Di Benedetto recortó distancias para Francia (3-1) al rematar un envío al corazón del área en el minuto 48.

Sin embargo, a puerta vacía, Rafael Bessa, firmó su doblete particular y redondeó el 4-1 definitivo con el que Portugal ha recuperado la corona continental nueve años después.