Detienen en Rusia a campeón mundial de taekwondo GTF en 2023 acusado de estafa y extorsión

Moscú, 6 sep (EFE).- El ruso Emin Chetinbag, campeón mundial de taekwondo GTF en 2023, fue detenido en Moscú junto con otras cuatro personas, entre ellas varios expolicías, acusado de estafa y extorsión, informó este sábadoESTE SÁBADO hoy el Comité de Investigación de Rusia (CIR) en su canal de Telegram.