Soler: "No esperaba esta victoria pero me he sabido mover y he podido rematar"

"No era mi intención meterme en una fuga porque quería trabajar para Joao (Almeida). Esta vez todo era para él, pero ha salido (Victor) Campenaerts (Visma), le he seguido, he sabido moverme y he podido rematar", dijo exultante y deseoso de "felicitar" a su "mujer porque hoy es su cumpleaños".

Soler no ha tenido claro, ni permiso de su equipo para seguir en busca del triunfo, hasta el final, ya que, "si atacaba Joao o se quedaba (Jonas) Vingegaard, tenía que parar".

En todo caso, Soler ha acabado "muy contento" con la que ha sido su cuarta victoria en la Vuelta a España, la séptima del UAE en esta edición de la carrera y la tercera española también en esta Vuelta 2025 después de las dos de su compañero Juan Ayuso.