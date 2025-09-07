Belichick confirma que cazatalentos de Patriots tienen prohibido el acceso a Carolina

"Está claro que no soy bienvenido en sus instalaciones y por eso ellos tampoco son bienvenidos en las nuestras. Es algo muy sencillo", señaló el 'coach'.

Belichick, quien el sábado pasado guió a los Tar Heels a su primera victoria en la temporada de la NCAA al derrotar 3-20 a los Charlotte 49ers, tomó esta medida debido a varias declaraciones realizadas por Robert Kraft, propietario de Patriots, desde que Bill dejó de ser el 'coach' de su equipo al final de la campaña 2023.

El primero de los dichos que molestó al entrenador de 73 años fue que Kraft calificó la salida de Belichick como un "despido", luego de 24 años en New England, en vez de una separación de acuerdo mutuo.

En julio pasado Kraft volvió a la carga al decir que fue un riesgo contratar a Belichick como 'coach', a pesar de los nueve Super Bowls a los que Bill llevó al equipo, de los cuales ganó seis para convertir a la franquicia en la más ganadora de la NFL, junto con los Steelers.

Eso sin olvidar que en el Draft del 2000 Belichick fue fundamental en la selección de Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia, para jugar con New England.

"Conseguir que Bill Belichick viniera a los Patriots en 1999 fue un gran riesgo y fui golpeado por los medios de Boston, pero estuvo con nosotros durante 24 años y lo hicimos bien", dijo Kraft.

El actual entrenador de Carolina respondió al supuesto riesgo tomado por Kraft con un dardo similar.

"Como le dije a Robert varias veces a lo largo de los años, yo tomé un gran riesgo al tomar el puesto de entrenador de los New England Patriots, porque en aquel momento tenía la oportunidad de dirigir a los New York Jets", contestó Belichik.

A pesar de estas diferencias, el pasado miércoles Robert Kraft anunció que erigiría una estatua con la figura de Belichick en la explanada del Gillette Stadium, la cual estará junto a la de Tom Brady, que fue desvelada el pasado 8 de agosto.

"Es el mejor entrenador de todos los tiempos, así que cuando Bill termine su carrera como entrenador esperamos con ansias sentarnos con él y encargar una estatua para que esté junto a la de Tommy", afirmó Kraft, deferencia que no sirvió para suavizar la tensa relación que tiene con su exentrenador.