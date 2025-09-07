España gana el Europeo sub17 de fútbol bandera, que será olímpico en Los Ángeles 2028

España derrotó en la final a Israel por 34-14 en un campeonato, disputado en Innsbruck (Austria), en el que acabó invicta y en el que Pablo Gaitán, en la parcela ofensiva, y Santi Núñez, en la defensiva, fueron elegidos como los mejores jugadores (MVP), informa la Federación Española de Fútbol Americano en un comunicado.
El fútbol bandera es una modalidad que tiene bastantes similitudes con el fútbol americano, aunque sin contacto físico con el jugador que lleva la pelota.
El éxito de la selección sub17 se une al que logró el combinado español femenino de la misma categoría en el Europeo del pasado año, si bien en esta edición no pudo revalidar el título y quedó en quinta posición.
En la sub15, donde juegan chicas y chicos, el combinado español se impuso a Italia por 21-27 en el partido por el bronce, mientras que Alemania se hizo con el oro ante Eslovaquia (51-42).
La próxima cita de fútbol bandera será el Campeonato de Europa absoluto que se celebrará en París del 24 al 27 de este mes y en el que España tendrá participación en categoría masculina y femenina.