España gana el Europeo sub17 de fútbol bandera, que será olímpico en Los Ángeles 2028

Redacción deportes, 7 sep (EFE).- La selección española masculina se proclamó este domingo por primera vez campeona de Europa sub17 de fútbol bandera ('flag football', en inglés), deporte que se estrenará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y también sumó un bronce en la categoría sub15 mixto.