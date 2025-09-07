España pierde ante Francia (1-0) en el último ensayo antes del Mundial sub20 de Chile

Un gol del extremo del Mónaco Lucas Michal dio la victoria al cuadro tricolor, que ya ganó a 'La Rojita' por 2-0 en el partido preparatorio disputado el pasado jueves también en la localidad de Clairefontaine, donde el combinado español ha llevado a cabo una concentración de una semana para preparar el campeonato.

Gallardo alineó un once diferente al del primer amistoso que dominó la primera parte, aunque sin materializar las ocasiones.

El tanto de Lucas Michal llegó a los dos minutos de la reanudación y, a pesar de tener alguna ocasión para el empate y de los cambios introducidos, la sub20 español no logró batir la meta francesa.

España debutará en el Mundial de Chile el próximo día 28 antes Marruecos y completará la fase de grupos antes Brasil (4 de octubre) y México (10 de octubre).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

'La Rojita' regresa a un campeonato del mundo sub20 después de haber estado ausente en las últimas cuatro ediciones. Su última participación fue en el de Turquía de 2013, en el que quedó quinta.

En 1999, logró el triunfo con un equipo en el que jugaron Xavi Hernández, Iker Casillas o Carlos Marchena, ganadores del Mundial absoluto en 2010 en Sudáfrica.