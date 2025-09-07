Pablo Sánchez-Valladares, segundo en los 800 metros del mitin de Pekín

Sánchez-Valladares, que no estará en los Mundiales de Tokio en los 800 metros, para los que España concurre con Mohamed Attaoui, Mariano García y David Barroso, realizó una buena carrera en el Estadio Olímpico de Pekín y se quedó a solo trece centésimas de English. Tercero fue el keniano Wycliffe Kinyamal con 1:44.86.

La marca de 1:44.79 es la segunda mejor de la temporada al aire libre de Sánchez-Valladares en 800 metros en lo que va de temporada. La mejor fue en el mitin de Madrid el pasado 19 de julio con 1:44.46.