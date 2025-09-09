Adrián Fresneda cierra la ronda de octavos con una éxito de prestigio ante belga Leganase

El español dominó de principio a fin, mostrando madurez, recursos técnicos y un boxeo de gran calidad que le valió el reconocimiento unánime de los jueces.
Desde el primer asalto, Fresneda impuso su ritmo con claridad de ideas y sin titubeos. Salió a dominar y lo consiguió: colocó las mejores manos, esquivó con solvencia los intentos del belga y cerró el parcial con un rotundo 5-0 en las cartulinas.
En el segundo asalto, el dominio se convirtió en exhibición. Fresneda castigó cada error de Leganase, conectando los impactos más limpios y efectivos, mientras el belga se mostraba incapaz de encontrar distancia ni respuesta. El español, sereno y eficaz, volvió a sumar un 5-0 unánime.
El tercer y último fue una confirmación del nivel estelar de Fresneda. Con esquivas precisas y contraataques efectivos, neutralizó cualquier intento ofensivo del belga, que terminó frustrado ante la superioridad del español.
Con esta victoria sin discusión, Adrián Fresneda se sitúa entre los ocho mejores del mundo y se consolida como una de las grandes sensaciones del torneo.