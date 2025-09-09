Adrián Fresneda cierra la ronda de octavos con una éxito de prestigio ante belga Leganase

Redacción deportes, 9 sep (EFE).- El español Adrián Fresneda completó esta noche, en el último turno, un combate impecable frente al representante de Bélgica, Sinembio Leganase, en la categoría de menos de 85 kilos, avanzando con autoridad a los cuartos de final del Mundial de Liverpool.