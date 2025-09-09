Bills, Ravens, Vikings y Raiders llenan de récords la semana uno de la temporada de NFL

En el duelo más emocionante entre los 16 partidos que inauguraron la campaña, el pasado domingo los Buffalo Bills, liderados por Josh Allen y sus cuatro anotaciones, remontaron una desventaja de 15 puntos en el último cuarto para triunfar 41-40 sobre Baltimore Ravens.

Los Bills son apenas el cuarto equipo desde el año 2000 que remonta esa cantidad de puntos en los últimos cuatro minutos, su hazaña dejó esa relación de partidos en cuatro victorias para los equipos que iban abajo contra los 2.312 triunfos de los conjuntos que conservaron la ventaja.

A pesar de caer, los Ravens también impusieron marcas. Se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL en anotar al menos 40 puntos, correr para 235 yardas y terminar con derrota.

Para John Harbaugh, entrenador de Baltimore, fue la octava vez que su equipo perdió un partido en el que llevaba una ventaja de al menos ocho puntos en el último periodo. Ningún otro 'coach' desde el año 2000 acumula tantas derrotas.

Derrick Henry, corredor de Ravens, quien terminó el juego con 169 yardas por acarreo y dos anotaciones, empató la marca del legendario Jim Brown en alcanzar 13 juegos con al menos 150 yardas terrestres.

El lunes anterior se mantuvo el tono de las remontadas gracias a la que forjaron los Minnesota Vikings que llegaron al último cuarto abajo 17-6, pero comandados por Jonathan James McCarthy y sus tres anotaciones, terminaron por imponerse 24-27 a los Chicago Bears.

McCarthy, quien se presentó con Vikings, se convirtió en el primer 'quarterback' en la historia de la NFL en anotar tres touchdowns en el último cuarto de su partido de debut.

Su brillante actuación con múltiples anotaciones, se colocó a la altura de la que tuvo la leyenda de los Vikings, Fran Tarkenton, miembro del Salón de la Fama, en su debut en el lejano 1961, con cuatro 'touchdowns' a lo largo de la victoria 37-13 sobre Bears.

El domingo, Las Vegas Raiders también tomaron su pedazo de historia en su triunfo 13-20 sobre New England Patriots, en el que fueron guiados por Pete Carroll, su nuevo entrenador que se convirtió en el 'coach' más longevo en dirigir un partido de la NFL a los 73 años; cumplirá 74 el próximo 15 de septiembre.

En New York, Aaron Rodgers tuvo su revancha, luego de ser despedido por los Jets al final de la campaña pasada, equipo al que venció en una emocionante remontada 32-34 al frente de su nueva franquicia los Pittsburgh Steelers.

Rodgers, de 41 años, conectó cuatro pases de 'touchdown' en su presentación con Steelers, la mayor cantidad de anotaciones en un partido para la franquicia desde que el histórico Ben Roethlisberger lo hizo en la temporada del 2020.