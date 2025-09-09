Campenaerts no toma la salida en la etapa y deja debilitado al Visma del líder Vingegaard

Combarro/Poio (Pontevedra), 9 sep (EFE).- El belga Victor Campenaerts no tomó este martes la salida en la 17ª etapa de la Vuelta a España, una baja que deja debilitado al equipo Visma-Lease a Bike del líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard.