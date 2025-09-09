El CSD "comprende la indignación" y pide preservar la "integridad física de los ciclistas"

Mos/Castro de Herville (Pontevedra, España), 9 sep (EFE).- El Consejo Superior de Deportes español (CSD) "comprende la indignación ciudadana ante la flagrante vulneración de los Derechos Humanos en Gaza", pero pide a los manifestantes contrarios a la participación del Israel-Premier Tech en la Vuelta a España 2025 que preserven la "seguridad de los deportistas"