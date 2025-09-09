Etapa 'monopuerto' con final en El Morredero, esta vez durísimo

En El Morredero está prevista la llegada oficial, pero también podría ser que la organización tuviese que adelantar la línea de llegada, como le ocurrió el miércoles en Bilbao o ayer martes en el Alto de Castro de Herville (Pontevedra), ante las presencia de manifestantes en contra de la participación del Israel-PremierTech dispuestos a parar la carrera.

A la espera de lo que ocurra en ese sentido, el de mañana es, en principio, un recorrido de 143,2 km por la frontera entre Galicia y Castilla y León con salida en O Barco de Valdeorras (Orense) y llegada en tierras leonesas.

En esta ocasión El Morredero, un clásico de la carrera habitualmente largo y encadenando tramos exigentes con otros más tendidos, es una ascensión más corta pero durísima porque se llega a la cima por el Alto de la Cruz, con cinco km a más del 10 por ciento de desnivel y más de tres km seguidos por encima del 12.

En total, esa subida final es de 8,8 km al 9,7 por ciento, lo que parece avanzar seria pelea entre los primeros de la general, si bien quizás por delante pueda llegar una escapada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Porque los habituales aventureros en busca del éxito en una fuga tienen más de 100 km para buscarla. Un recorrido con muchos repechos y un alto puntuable, el Tercera, el Paso de las Traviesas (7,8 km al 4,1 por ciento), a mitad de camino (km 75,1).

Una etapa "sinuosa en la frontera entre Galicia y León, con una distancia intermedia, que puede ser un buen día para una escapada", apunta Fernando Escartín, el director deportivo de la Vuelta.

Aunque también tiene claro el de Biescas que "los escaladores tendrán sus opciones de demostrar en la subida final cómo llegan de fuerzas al tramo final de la carrera".

En la dos veces anteriores que El Morredero fue final de etapa en la Vuelta vencieron dos corredores españoles: Roberto Heras en 1997 y Alejandro Valverde en 2006.

- Etapa 17: O Barco de Valdeorras -Alto de El Morredero, 143,2 km

. Salida neutralizada: 13.30 horas (11.30 GMT)

Paso de las Traviesas (3ª), 82,9 km. Ascenso 7,8 km al 4,1 %.

Alto de E Morredero (1ª), Meta. Ascenso 8,8 km al 9,7.