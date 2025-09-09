Guillén: "Mañana saldrá la Vuelta y el propósito es llegar a Madrid "

Mos (Pontevedra, España), 9 sep (EFE).- Javier Guillén, director de la Vuelta, aseguró tras los incidentes que obligaron a neutralizar este martes la decimosexta etapa que la ronda española "saldrá mañana" para disputar la jornada entre O Barco de Valdeorras y Alto del Morredero.