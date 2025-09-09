La RFEC ruega manifestaciones pacíficas y sin obstaculizar el desarrollo de la Vuelta

Madrid, 10 sep (EFE).- La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha emitido este martes un comunicado en el que el que muestra su apoyo a la Vuelta a España, "condena, con total contundencia y sin ningún género de duda, el terrorismo y el genocidio en Gaza", y "ruega a todas aquellas personas que se manifiestan a lo largo del recorrido de la carrera, que lo hagan de forma pacífica sin obstaculizar el desarrollo de la competición y con el máximo cuidado hacia los corredores".