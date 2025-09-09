La RFEC ruega manifestaciones pacíficas y sin obstaculizar el desarrollo de la Vuelta

La RFC "quiere mostrar su más enérgico apoyo a La Vuelta España, la competición ciclista más importante de nuestro país, un evento único seguido por millones de personas en todo el mundo y cuyo equipo humano, organización y participación alcanza los más altos estándares de calidad y de reconocimiento internacionales".
Asimismo, a la RFEC, que se cosiera "firmemente alineada con los valores del deporte, como la búsqueda de la excelencia humana, el respeto por el adversario y la amistad entre los pueblos", "condena, con total contundencia y sin ningún género de duda, el terrorismo y el genocidio en Gaza. El ciclismo es un deporte que promueve la cultura de paz".
En este sentido, expresar "su máximo respeto a quienes manifiestan de forma pacífica su protesta, pero también y especialmente, su preocupación por el riesgo extremo que conlleva invadir el recorrido de cada etapa, dado que los ciclistas y vehículos de la carrera circulan a gran velocidad y quedan expuestos a graves caídas y lesiones, como ya ha sucedido".
Por todo ello, la RFEC "ruega a todas aquellas personas que se manifiestan a lo largo del recorrido de la carrera, que lo hagan de forma pacífica sin obstaculizar el desarrollo de la competición y con el máximo cuidado hacia los corredores, respetando el ejercicio de su profesión, dado que, ni los ciclistas ni el ciclismo son responsables de los hechos sobre los que se protesta".
