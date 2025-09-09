Los 49ers despiden a Jake Moody y reportan a George Kittle lesionado

El despido del pateador llega después de la mala actuación que tuvo en el triunfo de su equipo 13-17 sobre los Seattle Seahawks el pasado domingo, cuando falló dos de los tres 'field goals' que intentó, uno de ellos de apenas 27 yardas, algo que selló su destino.

Jake Moody, quien tiene 25 años, llegó a los californianos tras ser reclutado en la tercera ronda del draft 2023. Su temporada de novato fue aceptable; convirtió 21 de 25 goles de campo, el más largo de 57 yardas.

Sus problemas empezaron la campaña pasada, cuando bajó su productividad hasta un 70.6 por ciento; convirtió 24 de 34 intentos, una tendencia que empeoró en su presentación en esta campaña con un gol de campo bueno en tres intentos.

En la temporada 2024 el jugador originario de Commerce, Michigan, se ubicó como el número 30 entre los 32 pateadores de la NFL y descendió a la última posición de esta lista una vez terminada la semana 1 de esta temporada.

Sus números totales en su carrera dicen que conectó 46 de 62 intentos de gol de campo, lo que le da un porcentaje de efectividad de 74.2 por ciento.

San Francisco no tiene un pateador de reserva en sus equipos especiales por lo que deberá fijarse en los agentes libres disponibles, entre los que se encuentran Dustin Hopkins, Greg Zuerlein, Eddy Pineiro, Michael Badgley, Greg Joseph, Austin Seibert, Zane Gonzalez, Cade York, Matt McCrane, Justin Tucker, éste último está suspendido 10 partidos de esta temporada.

También este martes los 49ers colocaron a George Kittle en su lista de lesionados, lo que significa que el ala cerrada se perderá al menos los próximos cuatro partidos.

Kittle se lesionó el tendón de la corva durante la victoria sobre Seattle; se perderá los partidos contra Nueva Orleans Saints, Atlanta Falcons, Jacksonville Jaguars y Los Angeles Rams.

Además de Kittle, Brock Purdy, 'quarterback' del equipo, es duda para el duelo ante Saints debido a las lesiones que presenta en el hombro izquierdo y en un dedo del pie.