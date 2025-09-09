Romo toma la salida y desmiente agresión al manifestante que provocó su caída

El ciclista de Villafranca de los Caballeros (Toledo) rompió su silencio tras la jornada de descanso para manifestar sus sensaciones de aquel incidente.

"Ayer no pude disfrutar del día de descanso. Llevábamos seis días esperándolo y ni siquiera pude salir a dar un paseo", comentó el corredor manchego.

Preguntado por los rumores que indicaban que agredió al activista propalestino, Romo desmintió tal extremo.

"No sé de dónde ha salido lo de la pelea. Si hay un vídeo, muéstramelo. Yo no he pegado a nadie", retó al periodista que le formuló la pregunta.

Romo lanzó un mensaje sobre los valores que destaca del ciclismo

"Al final yo estoy haciendo mi trabajo. Creo que estamos ofreciendo un espectáculo deportivo, que es lo que debería mostrarse. Somos corredores que entrenamos cada día, llevamos una vida espartana y somos un ejemplo para los jóvenes. Y, sin embargo, se está mostrando otra cosa", comentó.

Romo sufrió la caída a 56 km de meta cuando se encontraba en un grupo numeroso que perseguía a los escapados que abrían carrera.

"Mi primera reacción cuando me tiran a 50 por hora es la de cualquier persona. Creo que se podía haber provocado una tragedia mucho mayor. Por suerte solo tengo golpes, no pequeños, pero pude coger la segunda bici y volver al pelotón a hacer mi trabajo", concluyó.