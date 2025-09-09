Un tripulante del Team Scotland: “No sabíamos lo que era el cielo o el mar”

"No sabíamos lo que era el cielo o el mar, y nos caía agua por todos lados”, manifestó Sánchez-Moreno a la organización después de arribar a la localidad gaditana, segunda parada de esta regata que partió desde la ciudad británica de Portsmouth el pasado miércoles.

“Ha sido una navegación durísima”, explicó el argentino, que afronta su primera experiencia en vela “más allá de alquilar un catamarán”.

Tripulante en la regata considerada la competición oceánica más exigente del calendario mundial, Sánchez-Moreno calificó los seis días de navegación como una "aventura increíble" y destacó haber tenido que convivir en el barco en un espacio "reducido y espartano", además del compañerismo encontrado para que "todo vaya bien".

Después de navegar más de 1.200 millas náuticas, las diez embarcaciones participantes han comenzado a anclar en Puerto Sherry tras una travesía marcada por unas condiciones meteorológicas adversas.

Los barcos que ya han amarrado en El Puerto son el Team Scotland, patroneado por Heather Thomas, primer equipo en llegar a Puerto Sherry; el Quingdao, de Philipp Quinn; Power of Seattle, patroneado por Ángela Brandsma; Yacht Club Punta del Este, de David Sautret; y el Escuela de Negocios de Londres, al mando de Gav Rees.

El viernes habrá un día de puertas abiertas que permitirá a los aficionados visitar un barco del tipo Clipper 70.

El domingo, la flota tiene previsto dirigirse en la siguiente etapa hacia Punta del Este (Uruguay), jornada en la que coincidirá con el inicio de otra importante regata, la GLOBE 40, que también navegará en aguas de la Bahía de Cádiz.