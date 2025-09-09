World Athletics refuerza su apuesta por "el crecimiento y la innovación" hasta 2027

Aprovechando los Mundiales en la capital japonesa, World Athletics realizó una nueva reunión de su Consejo en la que Sebastian Coe hizo un repaso sobre la actualidad del organismo que preside y los próximos pasos a dar con su gestión.

"Dentro de dos años nos reuniremos de nuevo en Pekín y varios de los presentes en esta sala, incluyéndome yo, finalizaremos nuestro mandato en World Athletics. Esto nos da dos años para impulsar nuestro deporte y poder entregárselo a otros en mejor forma que la que heredamos”, declaró Coe durante la reunión.

"World Athletics es ahora una empresa en crecimiento y de alto rendimiento. Esto no es una visión ni un deseo. Es una realidad. Crecer es emocionante pero también puede ser arriesgado si no se está preparado. Las empresas de rápido crecimiento no solo buscan éxitos a corto plazo, sino que construyen sistemas y estrategias para sostener ese crecimiento a lo largo del tiempo. Por eso tenemos una estrategia empresarial de cuatro años y un Plan Mundial de ocho años", confesó.

Coe añadió que las bases para el crecimiento son cinco componentes fundamentales: una posición financiera sólida, una identidad de marca fuerte, una estrategia de personal, una comunicación excelente y transparencia.

El máximo dirigente de World Athletics habló sobre los test biológicos para determinar el gen SRY que se están realizando a mujeres para "preservar el deporte femenino".

"Más del 95% de las pruebas ya se han completado y el resto de las pruebas, para los equipos francés y noruego y algunos atletas con base en Francia, se realizan en Tokio antes del inicio de los Mundiales. Esta ha sido una respuesta de todo el deporte a un principio en el que todos creemos fundamentalmente, que es proteger la categoría femenina”, afirmó.

"Quiero agradecer a nuestras federaciones miembro por su fructífera colaboración. Recopilaremos sus comentarios durante el Mundial para determinar el proceso de pruebas a partir de 2026", subrayó.

Una serie de cambios en el sistema de clasificación mundial estuvieron entre las decisiones de competición aprobadas por el Consejo Mundial de Atletismo.

World Athletics creó su sistema de clasificación global para que los atletas obtengan puntos según una combinación de resultado y puesto y según el nivel de la competición en la que se consiga el resultado. La clasificación se basa en la puntuación media del atleta en un número determinado de competiciones en un período definido.

El Consejo también aprobó la propuesta de introducir un orden de salida fijo de hombre-mujer-hombre-mujer para el relevo mixto de 4x100 en las pruebas de la Serie Mundial y utilizar este formato a partir de los Campeonatos Mundiales de Relevos de 2026 en Botsuana. Este orden de salida se utilizará en todas las pruebas de la Serie Mundial hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta propuesta es el resultado de "una serie de puntos de acción adoptados desde los Relevos Mundiales en Guangzhou a principios de este año, incluidos los comentarios de las federaciones miembros, una prueba durante la reunión de la Liga Diamante en Bruselas y la consideración de lo que se considera el formato más espectacular y, al mismo tiempo, más desafiante".

Respecto a las decisiones de competición se introducirá un nuevo formato de carrera para los 400 de pista cubierta con una posible prueba piloto en el Mundial bajo techo de 2026. Este formato reducirá el número de atletas por serie de seis a cuatro, dejando vacías las calles uno y dos debido a su desventaja inherente en las curvas cerradas en pista cubierta.

El objetivo principal es aumentar la participación, garantizar condiciones de carrera más justas y mejorar la experiencia de los atletas y los espectadores.

También se introducirá un nuevo punto de descanso para los 800 en pista cubierta para que los atletas tengan más tiempo y espacio para dispersarse, creando un entorno de carrera más seguro. Utilizarán el mismo punto de descanso que los atletas de 400, ubicado cerca de la entrada a la recta final y unos 165 metros después de la salida. EFE