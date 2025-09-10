Polideportivo

Almeida: "Había un fuerte viento de cara y nadie quería tirar"

Alto de El Morredero (León, España), 10 sep (EFE).- El portugués Joao Almeida (UAE), cuarto en la etapa de este miércoles en el Alto de El Morredero y segundo en la general, desveló que, como "había un fuerte viento de cara" en la subida final, "nadie quería tirar" del grupo de favoritos.

"Había un fuerte viento de cara y nadie quería gasta más que los otros y por eso nadie quería tirar", apuntó el ciclista de Caldas de Rainha, parco de palabras en la línea de llegada.

No obstante, Almeida, que se centra ya "en la crono de mañana" en Valladolid, aseguró que llegó "no perfecto" y "muy cansado" a meta.

El líder del UAE cedió en la etapa dos segundos respecto al líder Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), quien ahora le aventaja en 50 segundos a cuatro días del final de la carrera en Madrid.

