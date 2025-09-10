Almeida: "Había un fuerte viento de cara y nadie quería tirar"

Alto de El Morredero (León, España), 10 sep (EFE).- El portugués Joao Almeida (UAE), cuarto en la etapa de este miércoles en el Alto de El Morredero y segundo en la general, desveló que, como "había un fuerte viento de cara" en la subida final, "nadie quería tirar" del grupo de favoritos.