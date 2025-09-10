Carlos Ortega: "Es muy pronto para hablar de favoritos, pero nosotros queremos estar"

"Si tuviéramos que señalar un favorito, sería el vigente campeón, el Magdeburgo, que mantiene el mismo grupo y además se ha reforzado aún más. Pero la Liga de Campeones es una carrera de fondo, a ver cómo están los equipos en junio. Aún queda mucho por delante. Es muy pronto para hablar de favoritos, pero nosotros queremos estar", ha subrayado Ortega.

El preparador malagueño ha reconocido que la competencia por llegar a la Final a Cuatro ha aumentado y que el grupo de seis o siete equipos con posibilidades reales de clasificarse "este año lo ampliaría al menos un par más".

En esa terna de favoritos, Ortega no ha descartado al GOG, su primer rival, un equipo que en su regreso a la máxima competición continental tras un año de ausencia "se ha reforzado increíblemente bien".

"Juegan muy bien con siete jugadores. Encajaremos goles, tendremos que tener paciencia y seguro que será complicado. Es un equipo muy joven, puede que no tengan mucha profundidad de banquillo pero seguro que nos pondrán a prueba", ha opinado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El estreno europeo también coincidirá con la presentación ante su público de los siete fichajes (Ludovic Fàbregas, Viktor Hallgrímsson, Dani Fernández, Seif Elderaa, Ian Barrufet, Djordje Cikusa y Òscar Grau), quienes complementan un equipo que, respecto a la temporada anterior, es "más joven, diferente y con más posibilidades defensivas".

El que no estará, sin embargo, es el capitán Dika Mem, ya que el club azulgrana confirmó este miércoles que será baja para el primer partido por una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha.

"Se trata de una baja muy importante, ya que es un jugador determinante en nuestro ataque, pero contamos con un equipo capaz de suplir su ausencia. Hemos trabajado alternativas como Blaz Janc en el lateral; Djordje Cikusa está disponible e incluso existe la opción de jugar con dos pivotes. Confiamos en poder sacar esto adelante", ha comentado.

En esta línea, el pivote Luís Frade, que esta temporada debuta como cuarto capitán —"un privilegio y un pequeño regalo" que le han dado sus compañeros en su quinto año como azulgrana—, ha señalado que deberán trabajar para que la ausencia del francés "no se note".

Para el portugués, el objetivo de la temporada sigue siendo el mismo: "Llegar a la Final a Cuatro y ganarlo todo", y ha subrayado que "la entrega, la dedicación y el trabajo estarán siempre ahí" para conseguirlo.

Finalmente, se ha atrevido a hacer un pronóstico sobre los cuatro equipos que llegarán a Colonia. Aunque ha recordado que las lesiones "te pueden matar" la temporada, ha apostado que el Vészprem húngaro, el Aalborg danés y, en su opinión, un equipo portugués, que cree que será el Sporting de Portugal, les acompañarán en Colonia los días 13 y 14 de junio.