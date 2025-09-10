El campeón olímpico argentino 'Maligno' Torres estará en panamericano de BMX estilo libre

El torneo se celebrará en las instalaciones del distrito limeño de San Miguel, situadas en la Costa Verde, donde competirán 43 ciclistas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La participación de 'Maligno' fue confirmada por la Federación Argentina de Ciclismo, tras completar la inscripción del vigente campeón olímpico de la disciplina en los Juegos Olímpicos de París 2024.
El equipo anfitrión en esta competición estará integrado por Ayumi Ytomura, Valentina Rocha Soteldo y Arianny Rocha Vásquez, junto a Arnol Montañez, Danfer Aguilar, Manuel Puma y Gabriel Méndez.