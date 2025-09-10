El campeón olímpico argentino 'Maligno' Torres estará en panamericano de BMX estilo libre

Lima, 10 sep (EFE).- El campeón olímpico argentino de BMX José 'Maligno' Torres competirá este fin de semana en el campeonato panamericano de BMX estilo libre que se celebrará en Lima, según anunció este miércoles la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo.