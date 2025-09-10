Polideportivo

El PP reprocha al Gobierno que no sea capaz de "garantizar" la seguridad de la Vuelta

Madrid, 10 sep (EFE).- La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha arremetido contra el Gobierno ante las protestas por la participación del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España al recriminarle que "no sea capaz" de garantizar la seguridad del evento e incluso que sus ministros promuevan que no sea seguro.

Por EFE
10 de septiembre de 2025 - 09:30
"No sé que es más preocupante, si que España como país no sea capaz de garantizar la seguridad ante un evento deportivo internacional o que el propio Gobierno promueva que no pueda ser seguro un evento internacional deportivo", ha declarado la diputada del PP en los pasillos del Congreso.

Muñoz ha opinado de este modo ante los graves contratiempos que están provocando las protestas propalestinas en la competición, y que ayer martes derivaron incluso en cargas policiales en el final de etapa de Mos (Pontevedra) mientras de cara al final de la prueba supondrán el despliegue de más de mil policías el domingo en Madrid.

"No sé qué es más preocupante, la verdad", ha insistido la portavoz del grupo popular.

