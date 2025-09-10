El Real Valladolid da por cerrada la plantilla

El objetivo ha sido siempre "sacar partidos para sumar y estar arriba, todos juntos, para ser una piña y trabajar por una meta común que es crecer y ganar puntos", ha precisado.

Ha elogiado una plantilla confeccionada "por calidad, precio, estructura y personas, porque sobre todo se ha fichado a muy buena gente", ha insistido.

Además, le ha gustado mucho que, en este inicio de temporada, el técnico Guillermo Almada haya logrado que el equipo "tenga identidad, que sea reconocible, con sus aciertos y errores, y eso es mérito del entrenador, y no es nada sencillo conseguirlo en tan poco tiempo".

"Ahora, con la suma de más elementos, podemos tener más alternativas y Almada es un entrenador que mete variantes en su modelo de juego", ha añadido.

Orta tiene claro que no necesitan a un '9', porque están Jorge Delgado, Arnu y Marcos André, además de Latasa, de ahí que considere cerrada la plantilla hasta el mercado de invierno, para el que el club ha logrado tener un remanente para poder reforzarse, si así se requiriese.

En cuanto a Javi Sánchez, a pesar de que era uno de los llamados a salir, no se ha dado la ocasión y, por tanto, "es un jugador del club, que puede sumar mucho, porque tiene experiencia, y puede ayudar dentro y fuera del campo", ha señalado.

Uno de los próximos objetivos será renovar a Chuki, y para eso harán "el máximo esfuerzo", dentro de sus posibilidades, ya que el Real Valladolid no tiene el mayor presupuesto de la categoría.

De hecho, dentro de unos días se verá en qué posición queda en cuanto a límite salarial y coste de plantilla, tras los últimos movimientos habidos en la última semana.