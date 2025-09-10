El viento se añade a las amenazas de la Vuelta

Poco antes de la salida, en el alto soplaban el viento a unos 50 km/h y la organización de la carrera se planea adelantar la meta a 5 km de la que debería ser la línea de llegada, en la localidad de Peñalba de Santiago.

De verse obligado a ello la organización, la de hoy sería la tercera vez que se viese obligado a un decisión similar tras las etapas de Bilbao, el pasado miércoles, y el Alto de Castro de Herville, el martes.

Si bien en ambos casos que las movilizaciones y protestas propalestinas que acompañan ya todos los días a la carrera detuviese la marcha de los ciclistas.

A pesar de ambas amenazas, la etapa salió de O Barco de Valdeorras, en Ourense, con aparente normalidad y a la hora prevista, las 13.30 horas.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad del Estado siguen reforzando los dispositivos para mantener la seguridad en la carrera y de los corredores.

En el caso de la Policía Nacional, la UIP (Unidad de Intervención Policial) ha reforzado en 150 policías sus efectivos para la etapa de mañana en Valladolid, donde se disputará la contrarreloj individual de 27,2 km que se perfila clave, en el aspecto deportivo, en la resolución final de la carrera.