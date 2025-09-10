Canales y Temiño se impusieron por 6-2 en la final a los surcoreanos An San y Kim Woojin y lograron la primera medalla de oro de la historia en unos Mundiales en una prueba olímpica, después de la plata por equipos masculinos en arco compuesto en 1997.
Elía Canales y Andrés Temiño logran el oro por equipos mixtos
Redacción deportes, 10 sep (EFE).- Los españoles Elía Canales y Andrés Temiño consiguieron este miércoles la medalla de oro en la prueba por equipos mixtos de recurvo de los Mundiales de tiro con arco que se disputan en Gwangju (Corea del Sur).
