La crono de Valladolid, recortada en 15,2 km para "una mayor protección" de su desarrollo

Redacción Deportes, 10 sep (EFE).- La decimoctava etapa de la Vuelta ciclista a España, una contrarreloj individual en Valladolid prevista para este jueves, pasa de 27,2 a 12 kilómetros de recorrido "con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo" de la misma.