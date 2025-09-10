La reina Letizia asiste a una jornada que alerta sobre la mutilación genital femenina

En el acto, que se ha celebrado en la Casa de la Cultura de Torrelodones (Madrid), ha tenido también lugar el coloquio 'Mujer, deporte y sociedad', con motivo de la segunda edición del torneo solidario de baloncesto organizado por el equipo Challenge 40 Basket.

Su objetivo es recaudar fondos para la ONG Save a Girl Save a Generation, una organización que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia de género en África, que se destinarán al proyecto 'Safe in Nairobi', que proporciona refugio y apoyo a mujeres víctimas en Kenia.

Asha Ismail ha relatado su terrible experiencia cuando, con 5 años, la sometieron a la mutilación genital, algo que, ha dicho, es muy difícil de olvidar y que la ha acompañado toda su vida, de tal forma que cuanto tuvo una hija, decidió luchar para que ella no padeciera su sufrimiento y acabó fundando la ONG cuando vino a vivir a España.

Una organización que fundó para formar a profesionales sobre una práctica que al principio se veía en España "como algo muy ajeno", y para hablar con las mujeres que venían de África sobre la mutilación genital, trabajando por un mundo donde las niñas sean libres de toda forma de violencia de género y tengan el poder de ser agentes de cambio.

Durante el acto, la reina ha estado acompañada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro; y los codirectores del torneo solidario Luis Renedo y Adela Nieto.

El torneo solidario, organizado por el Ayuntamiento de Torrelodones, la Federación de Baloncesto de Madrid (FBM), la Federación Española de Baloncesto (FEB), el Club BT Torrelodones, HM Hospitales y la Comunidad de Madrid, está dirigido a mayores de 40 años y reunirá el próximo viernes a equipos aficionados y antiguas figuras del baloncesto español

En la jornada se ha celebrado también una mesa redonda sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres deportistas a lo largo de su carrera, tras la que la reina ha mantenido un encuentro con sus participantes, con la fundadora de Save a Girl Save a Generation, con una representación de mujeres víctimas de la mutilación y con estudiantes asistentes al acto.