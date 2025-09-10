Pergoliti, Reid, Bogdanova y Zokirova , primeras medallas aseguradas en Liverpool

Las cuatro mujeres triunfaron en los cuartos de final de peso mediano ligero, en menos de 70 kilos, para asegurarse al menos una medalla de bronce.

La primera en conseguir un metal fue Pergoliti, que derrotó a la irlandesa Lisa O'Rourke por un estrecho margen de 3-2 en una competencia muy disputada en el ring A.

A continuación, la inglesa Chantelle Reid se aseguró la victoria en el ring B con una contundente victoria unánime por puntos sobre la china Mengge Zhang.

Esto selló un cambio de rumbo notable para la boxeadora, quien regresó al boxeo olímpico hace apenas ocho semanas, después de considerar el pase al profesionalismo.

En los combates que siguieron, Bogdovana derrotó a Sema Caliskan de Turquía por 5-0 para asegurar la primera medalla de Kazakistán, mientras que Zokirova hizo lo mismo para Uzbekistán al obtener una victoria unánime sobre Leonie Mueller, de Alemania.