Peter confía en aprovechar "una nueva oportunidad" para demostrar sus cualidades

En la misma, ha advertido que llega al club blanquivioleta "con mucha ilusión, para dar lo máximo en lo defensivo y lo ofensivo, para que, al final de temporada, pueda estar donde se merece, que es en Primera".

De hecho, ha asegurado que este es el principal objetivo, si bien el cuerpo y técnico y la plantilla tienen "un proyecto de futuro, a largo plazo", y por eso irán "partido a partido" para ver dónde acaban al final de la presente campaña.

Considera que su punto fuerte está en el extremo derecho, pero también ha jugado como extremo izquierdo y puede actuar como carrilero en ambas bandas, con lo que su polivalencia supondrá un plus para la plantilla blanquivioleta y ofrecerá más opciones al técnico, Guillermo Almada.

Su compromiso con el Real Valladolid es tal que no fue con la selección de su país, la República Dominicana, porque quería integrarse en la plantilla de su nuevo equipo y poder estar ya disponible para el encuentro de este sábado ante la U.D Almería.

"Este grupo es como una familia, con gente joven con ganas de trabajar, con mucha intensidad y trabajo en los entrenamientos que exigen desde el cuerpo técnico, y creo que haremos un buen año", ha vaticinado.

Aunque será el míster, el uruguayo Guilermo Almada, el que decida cuándo va a salir al terreno de juego, él se siente bien, puesto que hizo la pretemporada entera con el Getafe, y está preparado para debutar en el José Zorrilla ante el cuadro andaluz.

En opinión del director deportivo, Víctor Orta, "Peter es un chico que pintaba con spray la portería en una pared, que jugó fútbol de barrio hasta que fue rescatado para hacer una carrera increible". "Quiero que seas descarado, valiente, que el talento que te ha costado mostrar en Primera lo encuentres con nosotros. Creo que vas a sumar mucho", ha añadido.