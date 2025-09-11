Åberg, primer líder en Wentworth empatado con Vaillant

Åberg, de 25 años, número 14 del mundo y que disputará su segunda Ryder, empezó mal, con bogey al 1, pero luego se rehízo de sobra con hasta nueve birdies y sin más fallos para firmar una tarjeta de 64 (8 bajo par) y ser el mejor integrante del equipo de Luke Donald en Wentworth.

Åberg y Vaillant aventajan en un golpe al sudafricano Casey Jarvis y en dos a un grupo de cuatro jugadores entre los que se encuentra el también jugador Ryder el inglés Matt Fitzpatrick.

También empezaron con consistencia, los tres con 67 (-5), el inglés Justin Rose, el noruego Viktor Hovland y el irlandés Shane Lowry.

Otros cuatro miembros del equipo acabaron bajo par: el norirlandés Rory McIlroy y el inglés Tyrrell Hatton (-3) y el español Jon Rahm y el escocés Robert MacIntyre (-1). No puderon ganar al campo el también inglés Tommy Fleetwood (+1) y el danés Rasmus Højgaard (+2).

En Wentworth juegan once de los doce jugadores seleccionados por Luke Donald para defender el título ante Estados Unidos. Sólo falta el austríaco Sepp Straka. La Ryder se jugará del 25 al 27 de septiembre en el Bethpage Black Course de Farmingdale, Nueva York.