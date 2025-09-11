Almeida: "Hasta el final con la misma ambición del primer día"

"Lo hice lo mejor que pude, a pesar de que el recorte de recorrido no me convenía. Hubiese preferido que fueran 27 kilómetros, pero es lo que hay", señaló el líder del UAE.

"Nunca sabré si hubiera ganado más tiempo en una crono más larga. No podemos saber eso de ninguna manera y no hay que darle más vueltas. Tengo que estar satisfecho con el resultado. Me sentí fuerte. Fue igual para todos", detalló.

"Los ciclistas tenemos que estar preparados para todo", dijo el portugués, que no tira la toalla y afronta el final de la Vuelta "con la misma ambición del primer día".

"Lo damos todo cada día. A veces tenemos días mejores, a veces peores. Tenemos que mantener la concentración, dar lo mejor de nosotros y controlar lo que podemos controlar", concluyó.

