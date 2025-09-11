Dos detenidos por saltar al recorrido de la Vuelta en Valladolid y otros 15 sancionados

Según han informado a EFE fuentes policiales, el incidente tuvo lugar en la subida que une la Plaza de la Antigua con la Plaza de la Universidad, lugar en el que dos personas saltaron las vallas que limitaban el circuito y fueron interceptadas por los agentes, mientras que un tercer manifestante intentó también acceder, sin éxito, al lugar en el que transcurría la prueba.

Como han indicado estas mismas fuentes, el incidente no interfirió en el transcurso de la prueba, ya que en ese momento no circulaba corredor ni vehículo alguno por la zona.

Las detenciones acontecieron mientras centenares de personas protestaban a lo largo del recorrido, de unos 12 kilómetros, para denunciar el "genocidio israelí en Gaza" y para protestar por la participación de un equipo de ese país en esta competición ciclista.

Los manifestantes se concentraron en media docena de puntos repartidos por el recorrido de la crono, que a ayer por la noche se redujo casi a la mitad de kilómetros por motivos de seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gritos de "boicot a Israel" y "fuera" al paso de los integrantes del equipo Israel Premier Tech se pudieron escuchar a lo largo de la prueba en puntos como la rotonda del puente de Adolfo Suárez con Huerta del Rey.

Sin embargo, el punto de más tensión estuvo en la Plaza Universidad, a pocos metros de donde se produjeron las detenciones, donde se ubicó la concentración más numerosa de todas.

Todo ello en una ciudad que se despertó blindada desde primera hora de la mañana con un despliegue de cerca de un millar de agentes, entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

De hecho, en las inmediaciones de la salida, agentes de la Policía Nacional limitaron el acceso a personas con símbolos palestinos como banderas o kufiya, según ha denunciado el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, procurador en las Cortes de Castilla y León, que ha sido identificado por los agentes y que ayer apeló a la ciudadanía boicotear la competición.