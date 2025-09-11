El campeón Diablos Rojos toma ventaja en la final del béisbol mexicano

Los escarlatas necesitaron pocos minutos para decidir el juego con tres carreras en la primera entrada y cuatro, en la segunda.

El encuentro se produjo en el estadio de Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Un doble del panameño Allen Córdoba, una rola de Julián Ornelas y un cuadrangular de José Marmolejos le dieron a los escarlatas una ventaja de 3-0, ampliada en el segundo acto con cuatro anotaciones, dos producidas por sencillo de Ornelas.

Charros se rebelÓ en el cuarto episodio con un cuadrangular de Willie Calhoun y en el quinto añadieron tres carreras, dos impulsadas por doble de Mallex Smith.

Los lanzadores relevistas de ambos cuadros dominaron hasta que en la séptima entrada Diablos hizo su octava carrera, empujada por una rola del venezolano Carlos Pérez.

Marmolejos, al ligar de 4-3, con jonrón, una impulsada y dos anotadas, lideró el ataque de los Diablos, que mañana volverán a ser locales en el segundo partido de la serie, que acabará cuando uno de los dos rivales gane cuadro veces.

El juego lo ganó el relevista Nick Vespi, con un tercio de entrada trabajado. Perdió Luis Payán, que admitió siete carreras en una entrada y dos tercios, con siete hits permitidos.

Anotaciones por entradas

Jonrón: Charros: Willie Calhoun; Diablos Rojos:José Marmolejos.