En libertad los dos detenidos por acceder al recorrido de la Vuelta en Valladolid

Así lo ha explicado, a su salida de la Comisaría de Valladolid, uno de los dos detenidos, Jorge Lebrero, quien ha asegurado que no le preocupa el importe de la sanción si se compara con el sufrimiento de los habitantes de Gaza: "Si salimos condenados, la historia nos absolverá", ha resumido en declaraciones a los periodistas.

Este joven ha defendido la legitimidad de las protestas y ha llamado a cortar la etapa de este viernes, que parte desde el municipio vallisoletano de Rueda en dirección al salmantino de Guijuelo, y también las siguientes, hasta la culminación el domingo en Madrid.

Ha defendido que su incursión en el recorrido no ha supuesto riesgo para la seguridad de los ciclistas, ya que cuando lo han hecho acababa de pasar uno de los competidores y las motos que lo acompañaban, por lo que ha afirmado que daba tiempo a aminorar la marcha del siguiente corredor, algo que finalmente no ha ocurrido por la actuación de los policías que se encontraban por la zona.

Sobre el tipo de protestas que se están produciendo, Lebrero ha defendido que están siento "pacíficas pero contundentes", ya que ha considerado que deben serlo para que sean "llamativas" y sirvan para visibilizar lo que está ocurriendo en Gaza, que ha calificado de "genocidio".

