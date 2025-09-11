Favorito a alcaldía de Nueva York pide a FIFA olvidar "avaricia" con entradas del Mundial

"El evento deportivo más grande del mundo se celebra en nuestra propia casa. Pero la mayoría de los neoyorquinos no podrán verlo en directo debido al precio. Firma nuestra petición pidiendo a la FIFA que anteponga el juego a la avaricia", así difundió Mamdani la iniciativa que ha bautizado como "Game Over Greed" ("El juego por encima de la avaricia").

Mamdani insta al ente organizador, que tiene un acuerdo con Nueva Jersey pero también con Nueva York para la celebración de estos encuentros, que no aplique la política de "precios dinámicos", por la que el costo de los boletos puede subir o bajar dependiendo de la demanda y de la disponibilidad en cada fase del torneo.

La petición también exige que se restablezca un límite a la reventa de entradas y que se reserve el 15 % de los boletos con descuento para los residentes locales (neojerseitas y neoyorquinos).

La FIFA, que pretende obtener 3.000 millones de dólares de beneficio por la venta de entradas del Mundial, ha indicado que los precios de los tiquetes comenzarán en 60 dólares y llegarán hasta los 6.730 dólares.

Normalmente, la política de precios dinámicos se relaciona con costos exorbitantes de las entradas, y con maniobras de especulación por parte de sus titulares en la reventa, pero en el reciente Mundial de Clubes de la FIFA -celebrado en Estados Unidos y también con final en el MetLife Stadium (Nueva Jersey)- ocurrió lo contrario

El precio estándar de la entrada para la semifinal de dicha competición entre el Chelsea y el Fluminense se redujo a tan solo 13,40 dólares en un momento dado, tras haber estado en 473,90 dólares menos de 72 horas antes, cuando se desconocía qué equipos la disputarían.

La postura de Mamdani cobra cada vez más importancia después de que una encuesta realizada esta semana por The New York Times, entre otras, revelara que el 46 % de los posibles electores planea votar al candidato demócrata en los comicios al consistorio neoyorquino del próximo noviembre.

El segundo candidato que concentra mayor intención de voto es el exgobernador Andrew Cuomo, quien obtuvo el 24 % en ese mismo sondeo y se postula como independiente.